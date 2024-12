Als "Das Traumschiff" (20:15 Uhr, ZDF) am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.) im "Hudson Valley" vor Anker lag, war es das zwölfte Ziel innerhalb der USA für die TV-Reihe. Damit rückt diese Destination näher an den aktuellen Platz eins der fernen Reiseziele heran. Diese Orte steuerte die Crew in ihrer mehr als 40-jährigen Geschichte bisher am häufigsten an:

Dreimal Singapur, Thailand und Mauritius In Singapur legte der TV-Kreuzer dreimal an. Zuerst an Weihnachten 1996. An Neujahr 2006 wurde der Insel- und Stadtstaat in Südostasien mit der Insel Bali kombiniert. Weihnachten 2016 besuchte das "Traumschiff" Singapur und das Inselparadies Bintan. In Thailand machte der TV-Kreuzer ebenfalls schon dreimal Station. Zum ersten Mal 1986, dann an Weihnachten 2002 und zuletzt in der Osterfolge 2024 - letztere Ausgabe hieß "Phuket". Mauritius, den rund 900 Kilometer östlich von Madagaskar gelegenen Inselstaat, besuchte die Serien-Crew bisher ebenfalls dreimal. Zuletzt an Ostern 2022. Neujahr 1995 war die Premiere, an Weihnachten 2014 der zweite Besuch.

Viermal Malediven, Bali und Kanada Auf die Malediven ging es zum ersten Mal 1993 in Kombination mit Indien. 2008 steuerte das Schiff die gleichen Ziele an, allerdings kam der Kilimandscharo noch hinzu. 2018 und 2021 reichte dem Sender der Inselstaat im Indischen Ozean für je eine Folge. Auch auf die zu Indonesien gehörende Insel Bali brachte das "Traumschiff" seine Zuschauerinnen und Zuschauer bisher viermal: 1986, 2000, 2006 und 2012. Nach Kanada fuhr der Kreuzer bisher ebenfalls viermal: 2010 in der Nordamerika-Episode "Indian Summer", 2015 sowie 2005 und 2023 - die beiden letztgenannten Sendungen titelten "Vancouver".

Fünfmal Brasilien und Australien 1983 ging es für Besatzung, Passagiere und Publikum in den Amazonas. 1984 und 2008 steuerte das "Traumschiff" Rio de Janeiro an, 2011 Salvador da Bahia. Ganz einfach "Brasilien" hieß die Episode 1987. Somit ging es in fünf Folgen in das große südamerikanische Land. Auch Australien wurde bisher fünfmal besucht: 1995 wurde Tasmanien angesteuert, 1995 Sydney. Anfang 2000 ging es nach Neuseeland, Ende des Jahres gab es eine eigene "Olympia"-Episode. 2004 schipperte das Team erneut nach Australien.

Siebenmal Südsee In die Südsee entführten die Macher der Reise-Reihe das Publikum bereits siebenmal. Die Traumdestinationen: Tahiti (1999), Samoa (2004), Bora Bora (2011), Cook Islands (2016, 2022) und die Osterinsel (2002). 2003 titelte eine Folge ganz einfach "Südsee".

13-mal Karibik und bald auch USA Die allererste Folge ging 1981 in die "Karibik", auch 1983 und 1997 titelten die Episoden so. Außerdem ging es nach Barbados (1981), auf die Jungferninseln (1981), die Dominikanische Republik (1981), nach Grenada (1982), auf die Cayman Islands (1982), nach Jamaika (1998), Kuba (1917), Antigua (2019), auf die Bahamas (2023) und an Neujahr 2025 geht es nach "Curaçao". Die USA machen bald auch die 13 voll. Bereits bereist wurden New Orleans (1990), Disney World Florida (1991), Hawaii (1997, 2018), Las Vegas (2001), San Francisco (2007), Miami (2009), Indian Summer (2010), New York und Savannah (2011), Los Angeles (2018) und Utah (2023). Nach der heutigen Weihnachtsfolge "Hudson Valley" steht auch "Miami" für das kommende Jahr schon fest.