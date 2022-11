"Troll": Netflix-Trailer heizt ordentlich ein

Worum geht's in "Troll"?

Netflix beschreibt die Handlung des Films folgendermaßen: "Als eine Explosion in den norwegischen Bergen einen uralten Troll zum Leben erweckt, beauftragen die Behörden eine furchtlose Paläontologin damit, ihn daran zu hindern, tödliche Verwüstungen anzurichten." Der Fantasy-Actionfilm mit Ine Marie Wilmann ("War Sailor") in der Hauptrolle wurde unter der Regie von Roar Uthaug ("Tomb Raider" und "The Wave") gedreht.

Der norwegische Regisseur Roar Uthaug hat schon Erfahrung darin, episch-actionreiche Filme zu inszenieren, in denen sich die ProtagonistInnen einer großen Gefahr stellen müssen. Das merkt man dem Trailer auch an. Dieser heizt bereits ordentlich ein. Dabei hat sich der Regisseur keine leichte Aufgabe vorgenommen, denn in seinem Film muss ein einzelnes Wesen für Angst und Schrecken sorgen, eine Art norwegischer King Kong. Zum Vergleich: Bei "Troll Hunter" haben gleich mehrere Monster auf einmal den Figuren das Fürchten gelehrt und für Action gesorgt.

Wir sind also gespannt!

"Troll" erscheint am 01. Dezember auf Netflix.