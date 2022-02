"Vikings: Valhalla" Showrunner beweist Weitblick

Obwohl Netflix für gewöhnlich abwartet, welchen Erfolg eine neue Serie gemessen an ZuseherInnen-Zahlen erbringt, scheinen die Wikinger diesmal besonders viel Vertrauen zu rechtfertigen, denn bereits 2019 war eine Laufzeit von drei Staffeln mit insgesamt 24 Folgen geplant.

Nun bestätigt Showrunner Jeb Stuart in einem Interview mit "Entertainment Weekly", dass tatsächlich schon die Vorbereitungen für Staffel 3 laufen und das Projekt Riesen-Dimensionen annehmen dürfte: "Wir haben verschiedene großartige Charaktere, sowie Geschichten, die in unterschiedlichen Ländern spielen. In so einem Fall muss man wirklich fähig sein, über den Horizont hinaus zu blicken, denn als ich die Serie entwickelte, hatte ich bereits mehrere Staffeln geplant. Man muss den Figuren eine richtige Entwicklung zugestehen, was nur bei einer längeren Laufzeit funktioniert."