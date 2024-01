"True Detective"-Staffel 4: Die wahre Geschichte dahinter

Mögliche Erklärungen für die 9 Leichen des "Dyatlov-Pass-Unglücks"

Sechs Jahrzehnte nach den Ereignissen leitete Russland eine neue Untersuchung des Vorfalls am Dyatlov-Pass ein. Im Jahr 2020 kam sie zu dem Schluss, dass eine Schneebrettlawine die makabre Tragödie verursacht hatte. Douglas Preston von "The New Yorker" glaubt an diese Theorie:

"Der attraktivste Aspekt von Kuryakovs Szenario ist, dass die Handlungen der Dyatlov Gruppe nicht mehr irrational erscheinen. Das Schneebrett, so Greene, hätte wahrscheinlich laute Knackgeräusche gemacht, als es über das Zelt fiel, sodass eine Lawine unmittelbar bevorzustehen schien. Kuryakov merkte an, dass die Skifahrer:innen zwar einen Fehler bei der Platzierung ihres Zeltes machten, aber alles, was sie danach taten, lehrbuchmäßig war: Sie führten eine Notfallevakuierung zu einem Gelände durch, das vor einer Lawine sicher war, sie suchten Schutz im Wald, sie machten ein Feuer, sie gruben eine Schneehöhle."

Und weiter: "Wären sie weniger erfahren gewesen, wären sie vielleicht in der Nähe ihres Zeltes geblieben, hätten es ausgegraben und überlebt. Aber Lawinen sind im Winter die mit Abstand größte Gefahr in den Bergen und je mehr Erfahrung man hat, desto mehr fürchtet man sie. Die Erfahrung der Skifahrer:innen wurde ihnen zum Verhängnis."

Doch "True Detective"-Showrunnerin López ist davon nicht überzeugt. "Eine Lawine erklärt meiner Meinung nach nicht viele der Details", so ihre Meinung. Was hat es zum Beispiel mit den herausgeschnittenen Körperteilen auf sich?