Ein engerer Aktionsraum für eine Schauspielerin ist kaum möglich: In dem aus Amazon Prime Video kommenden deutschen Thriller "Trunk – Locked in" wird die Hauptfigur die ganze Zeit über in einem Kofferraum stecken. Dass gerade durch diese Notlage garantiert Hochspannung entsteht, zeigt bereits der erste Teaser-Trailer, in dem die Handlung nur angedeutet wird.