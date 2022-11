In seiner hochkarätig mit Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant und Michelle Dockery besetzten Gangster-Komödie "The Gentlemen" versammelte Guy Ritchie 2020 in London einige Drogen-Bosse, die um die Vorherrschaft eines Gras-Imperiums kämpften.

Das Filmende bot durchaus Potential für eine Fortsetzung, doch dieses Sequel soll jetzt auf eine ziemlich überraschende Weise verwirklicht werden. Die Geschichte wird nämlich in einer Netflix-Serie noch viel breiter fortgeführt, wie aus einem "Collider"-Artikel hervorgeht.