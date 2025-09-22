"Tulsa King"-Staffel 3: Wie viele Folgen, wann ist das Finale?
Sylvester Stallone erlebt als Mafioso neue Herausforderungen. Doch wie sieht der Episodenfahrplan auf Paramount+ aus?
In Staffel 3 der gefeierten Mafia-Serie "Tusa King" sieht sich Sylvester Stallone in der Rolle des Dwight seiner bisher größten Herausforderung ausgesetzt: Während sein Imperium wächst, nehmen auch die Bedrohungen zu. Um sein Lebenswerk und seine Familie zu schützen, muss er alles aufs Spiel setzen. Doch wie viel Zeit bleibt ihm dazu? Um das herauszufinden, verraten wir euch hier den Episodenfahrplan.
Wie viele Folgen hat "Tulsa King"-Staffel 3?
Die kultige Mafia-Serie wird erneut insgesamt 10 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die dritte Staffel von "Tulsa King" startet am 21. September 2025 exklusiv bei Paramount+. Danach geht es im Wochentakt immer sonntags weiter. Somit ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:
- 21. September: Folge 1
- 28. September: Folge 2
- 5. Oktober: Folge 3
- 12. Oktober: Folge 4
- 19. Oktober: Folge 5
- 26. Oktober: Folge 6
- 2. November: Folge 7
- 9. November: Folge 8
- 16. November: Folge 9
- 23. November: Folge 10 (Finale)