TV-Highlights zu Ostern 2025: RTL, Sat.1, ARD, ZDF, ProSieben

"The Voice Kids" feiert Finale, Günther Jauch (68) lädt zur "3-Millionen-Euro-Woche", Beatrice Egli (36) präsentiert ihre TV-Show und das Traumschiff sticht in See. Was dürfen Zuschauerinnen und Zuschauer an Ostern 2025 im deutschen TV nicht verpassen? Das sind die Programm-Highlights von 18. April bis 21. April.

In Sat.1 steht das Live-Finale von "The Voice Kids" an (20:15 Uhr). Das Publikum entscheidet, wer die 13. Staffel gewinnt. Ayliva und Clueso waren 2025 zum ersten Mal als Coaches dabei. Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß saß zum dritten Mal für die stimmstarken Talente auf dem roten Stuhl. Und Wincent Weiss möchte seinen vergangenen Sieg mit seinem Team verteidigen.

Im Karfreitags-Special von "Let's Dance" (20:15 Uhr, RTL ) stehen die 25 beliebtesten Stars aller Zeiten im Rampenlicht. Aus insgesamt 207 Prominenten, die in den vergangenen 17 Staffeln dabei waren, wurden die absoluten Publikumslieblinge gewählt. Gezeigt werden die Teilnehmenden, die im Laufe der Jahre für besondere Begeisterung gesorgt haben. Aufgrund des Feiertags findet am Karfreitag keine reguläre "Let's Dance"-Live-Show statt.

Am Karsamstag um 20:15 Uhr zeigt Das Erste eine neue Ausgabe der "Beatrice Egli Show" . Die Musik- und Unterhaltungssendung ist im Anschluss auch in der ARD Mediathek verfügbar. Im Mittelpunkt der Show stehen musikalische Darbietungen und Gespräche mit den Gästen wie Marianne Rosenberg, Nino de Angelo oder Thomas Anders.

Ostersonntag (20. April)

Das Erste überträgt am Ostersonntag ab 10 Uhr live aus Rom den Ostergottesdienst mit dem anschließenden Segen "Urbi et Orbi". Die Feierlichkeiten stehen 2025 im Zeichen des Heiligen Jahres, das Papst Franziskus an Weihnachten eröffnet hat. Es steht unter dem Motto "Pilger der Hoffnung". In diesem Jahr werden rund 32 Millionen Gläubige aus aller Welt in Rom erwartet.

Walter Lehnertz, besser bekannt als Waldi, zählt zu den beliebtesten Gesichtern der ZDF-Show "Bares für Rares". Nun begleitet ihn der Sender auch abseits des Händler-Pults und gewährt in der neuen Doku-Soap "Waldis Welt" einen Blick hinter die Kulissen. Los geht es am Ostersonntag um 14:10 Uhr im ZDF.

Die erste Staffel der Serienadaption von "Ronja Räubertochter" zeigte das Erste Weihnachten 2024 - die zweite Runde folgt nun an Ostern 2025. Die ersten drei Folgen strahlt das Erste am Ostersonntag aus. Los geht es um 17:15 Uhr. Die Teile vier bis sechs der zweiten und letzten Staffel folgen dann am Ostermontag. Der Start ist diesmal um 17:45 Uhr. In der ARD Mediathek steht die zweite Staffel schon ab Karfreitag als Stream bereit. In der zweiten Staffel steht Ronja (Kerstin Linden) zwischen der Loyalität zu ihrem Vater Mattis und ihrer Freundschaft zu Birk.

Die "Wer wird Millionär? 3-Millionen-Euro-Woche" steht an: Ab Ostersonntag (20:15 Uhr, RTL) startet die spektakuläre Gewinnspielwoche bei Günther Jauch in die achte Runde. An vier aufeinanderfolgenden Abenden rätseln sich die Kandidatinnen und Kandidaten den Weg ins große Finale am Donnerstag - mit einer einzigartigen Chance: Drei Millionen Euro warten auf den oder die Beste.

Am Ostersonntag zur Primetime zeigt das ZDF die Folge "Das Traumschiff: Miami". In dieser Folge steuern Kapitän Max Parger und seine Crew den Hafen von Miami an. An Bord befindet sich unter anderem die 18-jährige Nichte von Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth).