Die besten TV-Tipps für Dienstag, dem 22. Februar

20:15 Uhr, ZDF, Allein unter Millionen, Doku

Wir leben in modernen Zeiten, in einer vernetzten Welt. Wir kommunizieren mit Menschen auf der anderen Seite des Globus, und dennoch: Noch nie zuvor waren die Menschen so einsam wie heute. Experten sprechen von einer "Epidemie der Einsamkeit": niemand, der da ist, niemand, der mit einem spricht. Viele haben keine Person, an die sie sich wenden können, sie fühlen sich von der Gesellschaft ausgeschlossen. Für "ZDFzeit" geht Tennisprofi Andrea Petković der Epidemie der Einsamkeit auf den Grund.