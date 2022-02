Die besten TV-Tipps am Mittwoch, dem 2. Februar

20:15 Uhr, ZDF: "Marie Brand und der überwundene Tod"

Krimi: Der renommierte Anästhesist Raimund Weirath wird leblos in der Raucherecke des Hospitals gefunden. Die Leiche weist Spuren einer Schlägerei auf, für die es aber keine Zeugen gibt. Der potenzielle Nachfolger des Toten ist Florian Groth (Stephan Bissmeier). Bei ihm handelt es sich um einen ehemaligen Liebhaber von Marie Brand (Mariele Millowitsch). Von ihm erhalten die Kommissare den Hinweis, dass der Ermordete zuletzt mit einer heiklen Aufgabe betraut war.

20:15 Uhr, Sat.1: "Das große Promibacken"

Backshow: Heute steht der "Herzhafte Strudel" auf dem Speiseplan: In dieser ersten Aufgabe sollen die verbliebenen fünf Promibäcker einen Strudel mit pikanter Füllung und passendem Dip zubereiten. In der Technischen Prüfung machen die Kandidaten einen Ausflug in die feine Welt der Patisserie. Einen "Schwanensee" wünscht sich Christian und dafür müssen die Promis einiges leisten. Aufgabe drei setzt auf einen angesagten Deko-Trend: Torten im edlen Stein-, Marmor- oder Terrazzo-Look.

20:15 Uhr, ZDFneo: "Wilsberg: Mörderische Rendite"

Krimi: Der Eintritt in den Ruhestand - das könnte eigentlich etwas Schönes sein. Doch Paul Dietze (Michael Kausch) - Wilsbergs (Leonard Lansink) Freund - hat nichts zu feiern. Das mühsam Ersparte ist weg. Die angeblich lukrative Altersvorsorge, die ihm der "Vermögensberater" Uli Pape (Simon Schwarz) damals aufgeschwatzt hat, hat sich als totaler Reinfall entpuppt. Paul und seine Ehefrau Elfie (Klara Höfels) stehen vor dem Nichts. Wilsberg will diese Ungerechtigkeit so nicht einfach hinnehmen.