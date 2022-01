Die besten Streaming-Highlights Anfang Februar 2022

"THE FIRST WAVE" (4. FEBRUAR)

Regie: Matthew Heineman

Der mehrfach ausgezeichnete US-Dokumentarfilmer Matthew Heineman hat sich nach dem mexikanischen Drogenkrieg ("Cartel Land", 2015) und syrischen Bürgerjournalisten ("City of Ghosts", 2017) mit der Coronapandemie auseinandergesetzt. In "The First Wave" beleuchtet er ein Krankenhaussystem in New York, das während der ersten Welle des Covid-19-Ausbruchs hart getroffen wurde. Ärzte und Krankenpfleger kämpfen nicht nur um das Überleben ihrer Patienten, sondern auch mit der eigenen Belastung, unter der sie einzubrechen drohen. Aber auch die Perspektiven der Angehörigen werden auf ebenso mitfühlende wie aufwühlende Art in Szene gesetzt. Ein Film, der naturgemäß aufgrund seiner immer noch vorhandenen Aktualität betroffen macht.

"Q: INTO THE STORM" (4. FEBRUAR)

Regie: Cullen Hoback

Unter den zahllosen Verschwörungstheorien hat sich die "QAnon"-Bewegung wohl fraglos als eine der bekanntesten - und man darf wohl auch sagen wirrsten - etabliert. Filmemacher Cullen Hoback hat es sich für seine sechsteilige Dokumentation zur Aufgabe gemacht, die Identität des titelgebenden, anonymen Q aufzudecken, der als vermeintlich seriöser Informant das Internet mit abstrusen Geschichten flutet. Und so macht sich Hoback auf die Reise in die dunklen Seiten des Internets, um nicht nur die Hintergründe der Seite 8chan zu ergründen, auf der Q seine Nachrichten postet. Und wen er dabei trifft, das sind keineswegs nur geistig-verwirrte Verschwörungsanhänger, sondern auch etablierte Vertreter, die das Medium für ihre Zwecke instrumentalisieren.

"LANDSCAPERS", Miniserie (10. FEBRUAR)

Regie: Will Sharpe

Mit: Olivia Colman, David Thewlis, Samuel Anderson, Felicity Montagu, Kate O'Flynn

"Landscapers" ist ein narratives Experiment, basierend auf einem wahren Kriminalfall. Als Basis diente Regisseur Will Sharpe ein prominenter Mord aus 1998. Hollywoodstar Olivia Colman spielt die biedere Susan Edwards, die mit ihrem Ehemann Christopher (David Thewlis) seit Jahren auf der Flucht vor der Strafverfolgung ist, haben die beiden doch einst Susans Eltern umgebracht und im Garten vergraben. Als das Verbrechen durch ein Telefonat zwischen Christopher und seiner Stiefmutter aufgedeckt wird, gerät das Paar ins Visier der Polizei, die die beiden in Gewahrsam nimmt. Erstmals getrennt voneinander, sind die Ermittlungen gegen Susan und Christopher von der Kinoleidenschaft der beiden geprägt. Sie nutzen diese, um aus ihrer Realität in die Leinwand zu flüchten und sich zwischen Imagination und Wirklichkeit zu verlieren.

"BOOK OF LOVE" (12. FEBRUAR)

Regie: Analeine Cal y Mayor

Mit: Sam Claflin, Verónica Echegui, Antonia Clarke, Horacio Garcia Rojas, Melissa Pino

Henry (Sam Claflin) ist als Schriftsteller ebenso verklemmt wie erfolglos - bis sein neuer Roman mit einem Male zum Sensationserfolg in Mexiko wird. Und so zwingt ihn sein Verleger, dorthin auf Lesereise zu gehen. Vor Ort dauert es nicht lange, bis Henry auf den Grund für seine hohe Auflage kommt: Übersetzerin Maria (Verónica Echegui) hat sein Werk in einen Sexroman verwandelt. Nicht die besten Voraussetzungen für das Duo, das nun mürrisch gemeinsam auf Werbetour gehen muss, während die Höschen auf die Bühne fliegen.