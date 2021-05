"Twilight of the Dead": Romeros Zombie-Finale 4 Jahre nach seinem Tod?

Zombies aus der "Dead"-Reihe

Zu Lebzeiten konnte Romero sechs Filme seiner "Dead"-Reihe realisieren. Begonnen hat er in eindrucksvollem Schwarz-Weiß im Jahr 1968 mit dem unsterblichen Horror-Klassiker "Night of the Living Dead" Weiter ging es dann erst zehn Jahre später mit dem nicht weniger legendären "Dawn of the Dead" aka. "Zombie" von 1978, das die Zombies ins Kaufhaus schickt und in einer amerikanischen sowie europäischen Schnitt-Fassung vorliegt.

1985 folgte "Day of the Dead" aka. "Zombie 2", bei dem die Handlung in einen unterirdischen Militär-Bunker verlegt wurde und eine richtig klaustrophobische Stimmung erzeugt. Danach setzte eine lange Pause in Romeros Zombie-Schaffen ein.

Erst 2005 folgte mit "Land of the Dead" ein würdiges Sequel. Danach gab es noch die beiden Nachzügler "Diary of the Dead" (2008) und "Survivial of the Dead" von 2010.