Am 14. Juni 2024 hat mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland die UEFA EURO 2024 offiziell begonnen und wird uns die kommenden Wochen über in Atem halten, auch wenn wir selber nicht übers Fußbalfeld sprinten, sondern die Spiele nur mit unseren Augen verfolgen. Natürlich macht es am meisten Spaß, die Live-Übertragungen in große Gruppen zu erleben - und damit ist nicht nur das Schauen daheim im Freundeskreis gemeint, wenn auf ORF und ServusTV die meisten Matches über die Bildschirme flimmern, sondern vor allem Public Viewing ist angesagt und schafft die beste Stimmung. Daher fassen wir in diesem Artikel für euch zusammen, wo man in Wien die besten Hotspots und Fanzonen findet.