Die UEFA EURO 2024 ist in vollem Gange. Doch wo können die deutschen Fans die Spiele im TV live mitverfolgen? Während in Österreich ORF und ServusTV etliche Spiele live übertragen, teilen sich in Deutschland die Fernsehsender ARD, ZDF + RTL die Rechte, während MagentaTV jedes einzelne Match im Liverstream überträgt. In den Mediatheken von ARD + ZDF finden sich ebenfalls Livestreams. (Geoblocking verhindert übrigens, dass Zuschauer aus Österreich die deutschen Mediatheken verwenden können.)