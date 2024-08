Die vierte und letzte Staffel von "The Umbrella Academy" ist zwar die kürzeste von allen - nur noch sechs Folgen, statt der bisherigen zehn -, doch sie hat es in sich und bringt die wilde Story zu einem sehr emotionalen und zugleich befriedigenden Abschluss .

Five (Aidan Gallagher) hat in einer der anderen Zeitlinien von einer Variante seiner selbst erfahren, was es mit dem Prozess der Reinigung eigentlich auf sich hat. Die Hargreeves-Geschwister sind der Grund für die Aufspaltung der Realität in unzählige Zeitebenen, die unweigerlich zu neuen Apokalypsen führen. Daher müssen sie sich aufopfern , um die eine wahre Zeitlinie wiederherzustellen.

Das Auftauchen der geheimnisvollen Jennifer (Victoria Sawal) setzt eine verhängnisvolle Kettenreaktion in Gang – vor allem, weil sich Ben (Justin H. Min) zu ihr hingezogen fühlt. Reginald Hargreeves (Colm Feore) Frau Abigail (Liisa Repo-Martell) kann da Aufklärung bieten: einst entdeckte sie ein neues Element namens Marigold , das auch für die Zeugung der Hargreeves-Geschwister verantwortlich war. Doch es gibt noch ein Gegenelement namens Durango , als dessen Trägerin Jennifer zu gelten hat. Sobald sich diese beiden Elemente miteinander vereinigen, setzen sie einen Vorgang in Kraft, den man als Reinigung bezeichnet. Was bedeutet, dass die "falschen" Zeitlinien vernichtet werden und nur noch die Wahre" zurückbleibt.

Auslöschung und Blumengruß

Als Ben und Jennifer die Kettenreaktion auslösen, vereinigen sich ihre Körper zu einem einzigen monströsen Wesen, das alles in seiner Umgebung zerstört. Die Umbrellas haben sich mit ihrem Schicksal abgefunden und bilden einen Kreis, um den Untergang zu erwarten: eine von dem Monster abgesonderte lavaähnliche Flüssigkeit umschließt ihre Körper und löscht sie aus.

Luther, Diego, Allison, Viktor, Klaus, Ben, Five und Lila haben also aufgehört zu existieren und in der nun vorhandenen Welt wurden sie niemals geboren. Zuletzt sehen wir eine idyllische Parklandschaft, in der Menschen diversen Freizeitbeschäftigungen nachgehen – darunter sind auch die Kinder von Lila, Diego und Allison, die sich mit der besonderen U-Bahn vor der Reinigung in Sicherheit bringen konnten. Wir hören Hargreeves Stimme, der verkündet, dass es an diesem Tag im Dezember 2024 keinerlei ungewöhnliche Vorkommnisse gegeben hat.

Ganz zuletzt hält der Abspann noch eine Post-Credit-Szene für uns bereit: in dem Park blühen acht gelbleuchtende Ringelblumen auf. Damit soll eindeutig auf die acht Hargreeves angespielt werden und auf die Substanz Marigold. In dieser Welt haben sie also zwar keine menschliche Existenz, sind aber auf andere Weise doch vorhanden. Wenn das kein tröstlicher Ausgang ist…