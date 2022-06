"Umbrella Academy"-Staffel 3: Diese 5 Fragen sind offengeblieben

4. Wird Allison zur Superschurkin werden?

Allison hat von allen bekannten Charakteren in Staffel 3 wohl die beängstigendste Wandlung durchlaufen. Als sie erkennen musste, dass ihre Tochter Claire in der alternativen Zeitlinie nicht existiert, war sie verzweifelt und legte immer mehr destruktive Kraft an den Tag.

Nachdem sie dann auch noch erfuhr, dass Harlan unfreiwillig am Tod ihrer aller Mütter die Schuld trug, kannte sie kein Erbarmen und brachte den alten Mann um. Auch gegenüber Luther wandte sie in einer Szene ihre manipulativen Fähigkeiten auf unangenehme Weise an, und ihre Freundschaft zu Viktor weist tiefe Risse auf.

Alles in allem hat sie also einen Weg beschritten, der sie in der kommenden Staffel zur perfekten Superschurkin machen könnte.