"Umbrella Academy": Kommt Staffel 4 des Netflix-Serien-Hits?

Eine der genial-verrücktesten Netflix-Serien ist soeben mit zehn neuen Folgen in die Verlängerung gegangen. In Staffel 3 von "The Umbrella Academy" überschlagen sich die Ereignisse und es wird besonders wild.

Zugleich bleiben aber auch noch viele wichtige Fragen offen, wodurch sich selbstverständlich die Hoffnung auf eine weitere Staffel aufdrängt. Aber wird sie auch tatsächlich kommen?