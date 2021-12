Tom Holland: "Spider-Man"-Sexszenen wären "schrecklich"

In Marvel-Filmen knisterte es schon immer zwischen den Hauptfiguren, doch eine erste Sexszene kam erst 2021 in "The Eternals" zwischen Sersi (Gemma Chan) und Ikaris (Richard Madden) im MCU vor.

Das garantiert aber offenbar keine weiteren intimen Szenen in künftigen Marvel-Abenteuern: Im neuesten Film "Spider-Man: No Way Home" gibt es keine Sexszenen, und wie Spidey-Darsteller Tom Holland betont, sei er sehr froh darüber.