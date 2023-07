Jake Paul als Online-Phänomen

Der unverblümte Bericht beleuchtet im Detail, wie ein naiver Junge aus Ohio zur Internet-Sensation und letztendlich zu einer der kontroversesten Persönlichkeiten im Sport wurde. Sobald sich prominente Kritiker:innen (wie zum Beispiel UFC-Präsident Dana White) zu Wort meldeten, fanden sich für Paul auch Unterstützer, wie etwa der ehemaliger Profiboxer Mike Tyson.

Im Jahr 2013 sorgten Jake und sein älterer Bruder Logan mit Pranks und Possen, die zunächst auf Vine und dann auf einem YouTube-Kanal gepostet wurden, mit Millionen von Views für gewaltiges Aufsehen in den sozialen Medien. Die Brüder schlugen ihren Online-Erfolg in lukrative Nebengeschäfte um, wobei Jake Musik veröffentlichte und eine Rolle in der Serie "Bizaardvark" auf dem Disney Channel ergatterte.

Mit ihrem wachsenden Bekanntheitsgrad wuchsen auch die Spannungen zwischen den einst eng verbundenen Brüdern. Als Jakes Kontroversen im wahren Leben beinahe seine Karriere ruinierten, bekam er eine zweite Chance als Boxer.