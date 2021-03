Jamie Foxx spielt Box-Legende Mike Tyson in TV-Serie

Hollywoodstar Jamie Foxx (53, "Baby Driver") will sich vor der Fernsehkamera in die Box-Legende Mike Tyson (54) verwandeln. Unter der Regie von Antoine Fuqua ("Training Day", "The Equalizer") ist eine Miniserie über das Leben des Boxers geplant, wie "Variety" und "Hollywood Reporter" am 22. März berichteten.

"Ich will meine Geschichte schon seit längerem erzählen", zitierten die Branchenblätter aus einer Mitteilung von Tyson. Nun, da er wieder im Ring stehe, sei der perfekte Zeitpunkt gekommen. Regisseur Martin Scorsese ("Wie ein wilder Stier"), Foxx und Tyson sind bei der Serie "Tyson" als ausführende Produzenten an Bord.