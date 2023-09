Worum geht's in Staffel 3?

Freeyond hat es sich zur Aufgabe gemacht, unliebsame Wähler:innen in den sogenannten "Swing States" der USA zu ermorden und "hochzuladen". Hochgeladene Menschen dürfen nämlich nicht an den Wahlen teilnehmen. So ist auch Nathan in Lakeview gelandet, weshalb er die Firma zusammen mit Nora stoppen möchte. Dafür lässt er sich in einen Klon-Körper in die reale Welt herunterladen, was eine große gesundheitliche Gefahr für Nathan darstellt.

Währenddessen wird eine digitale Kopie von Nathan in Lakeview zum Leben erweckt, wo Ingrid versucht, ihr Liebesleben zu reaktivieren. Aleesha wird zur Managerin befördert und hat eine neue Liebe am Arbeitsplatz, und ein einsamer Luke sucht nach Arbeit in der Grauzone.