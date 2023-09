Der Alien-Invasions-Thriller "No One Will Save You" auf Disney+ hat sich zum Gesprächsthema in den Sozialen Medien entwickelt – und das vor allem aufgrund der unerwarteten Wendung, die der Scifi-Hit gegen Ende raushaut. Doch auch der Umstand, dass in dem Film nur ein einziger (!) Satz gesprochen wird, hebt den Disney+-Streufen ab und erinnert in positiver Weise an den Horror-Hit "A Quiet Place".

Wir liefern euch vier Theorien, die euch das Ende des Films erklären und beantworten euch die wichtigsten Fragen.