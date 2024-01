Nach 95 Jahren hat Disney mit dem Start in das Jahr 2024 in den USA das Urheberrecht an der Kult-Figur Micky Maus verloren. Das bedeutet, dass nach US-Recht die berühmte Zeichentrickfigur von nun an nach Belieben kopiert werden darf, ohne dass die Erlaubnis von Disney eingeholt werden muss. Der 1. Januar ist jedes Jahr Tag der "Public Domain" (auf Deutsch: Gemeinfreiheit), an dem eine Reihe von Werken in den USA den Urheberrechtschutz verliert.