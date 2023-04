"Peter Pan & Wendy" auf Disney+: Lohnt sich die Neuverfilmung?

Worum geht es in "Peter Pan & Wendy"?

Es ist soweit, die neue Peter Pan-Verfilmung ist da! Mit Disneys “Peter Pan & Wendy” wird die Geschichte rund um den Jungen, der nicht erwachsen werden wollte, neu erzählt und diesmal steht die 12-jährige Wendy Darling im Zentrum der Handlung. Während ihre beiden Brüder John und Michael spielend durch das Haus toben, macht sich Wendy bereit für ihren Umzug in ein Internat. Ängstlich blickt sie in ihre ungewisse Zukunft und spricht, wie Peter damals den Satz: "Ich möchte nicht erwachsen werden". Just fängt es zu donnern zu blitzen an und der trickreiche Peter Pan erscheint in ihrem Kinderzimmer.

Der Held in grün nimmt Wendy und ihre beiden Brüder mit auf eine Reise ins Nimmerland, wo sie auf zähnefletschende Krokodile, mutige Kinder und den berühmt berüchtigten Piraten Hook stoßen!