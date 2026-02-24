Für die Fans von "Dahoam is Dahoam" heißt es bald Abschied nehmen: Ursula Erber (91), die seit der ersten Folge im Jahr 2007 als "Uri" alias Theresa Brunner zum festen Kern der Serie gehört, verlässt die BR-Produktion auf eigenen Wunsch.

"Jetzt schaff ich die Theres wieder ab"

Die Schauspielerin begründet ihren Abschied mit klaren Worten: "Die Figur Theresa ist ja in allen möglichen Situationen gewesen, wo ich zeigen konnte, dass ich die Figur schätze. Es wird oft gesagt, ich hätte die Theres mehr oder weniger erst erschaffen - und jetzt schaff ich die Theres wieder ab. Ich finde, irgendwann muss man auch wissen: Jetzt reicht es."

Für ihren Ausstieg nach fast 20 Jahren hatte die 91-Jährige einen besonderen Wunsch. Sie wollte, dass - Achtung, Spoiler! - ihre langjährige Serienfigur stirbt. "Es wird immer vom Anfang geredet und der Tod ist völlig normal und die Leute, die den Tod verdrängen, die werden davon nicht glücklicher. Im Gegenteil: Man soll ihn akzeptieren. Irgendwann ist Schluss - und das ist gut."

Sie selbst habe die ganze Zeit Gedanken über ihre eigene Endlichkeit, auch angesichts des Todes vieler ihrer Familienmitglieder. "Und das muss jeder alternde Mensch: Darüber nachdenken, dass er auch nur eine gewisse Zeit hat. Das ist nichts Besonderes." Den Tod vor der Kamera zu spielen, habe sie als "spannend und herausfordernd" empfunden.