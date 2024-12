"Vaiana 2" ist in den USA am langen Thanksgiving-Wochenende gestartet - und hat dabei wie erwartet diverse Rekorde gebrochen. Über seine ersten fünf Tage in nordamerikanischen Kinos hat das Sequel des Disney-Hits von 2016 starke 221 Millionen US-Dollar eingespielt. "Vaiana 2" war in Nordamerika am Mittwoch, dem 27. November, angelaufen. Normalerweise starten Kinofilme in den USA freitags. Doch rund um Thanksgiving, der traditionell am vierten Donnerstag jedes Novembers gefeiert wird, gibt es eine Ausnahme.

"Vaiana 2" gelang damit der mit Abstand beste Thanksgiving-Start in der Geschichte. Den Rekord hielt ebenfalls Disney mit einem Animations-Sequel. 2019 spielte "Die Eiskönigin 2" in den fünf Tagen um das Erntedankfest 125 Millionen ein.