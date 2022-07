Erwartet uns ein neues "Vampire Diaries"? Nachdem das beliebte Vampir-Serienuniversum am 16. Juni dieses Jahres mit der letzten Folge von "Legacies" (das Spin-Off des Spin-Offs "The Originals") zu Ende ging, schien es so, als ob wir uns für zumindest sehr lange Zeit von Teen-Vampir-Dramen im TV verabschieden müssten.

Doch die Rettung naht in Form von "Vampire Academy", das in den USA am Streaming-Portal Peacock ausgestrahlt werden wird. Nun wurde im Rahmen Comic-Con auch ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht: