Tom Hardy ist in seinem dritten Soloabenteuer in einer Doppelrolle als Eddie Brock und Alien-Symbiont Venom auf unseren Kinoleinwänden unterwegs. Diesmal sieht es so aus, als müssten wir von den beiden Figuren endgültig Abschied nehmen, denn der Marvel-Film aus dem Hause Sony heißt nicht umsonst "Venom: The Last Dance". Gerade bei einem solchen Abschluss einer Trilogie drängt sich natürlich besonders die Frage auf, ob es so etwas wie eine Post-Credit-Szene gibt und worauf sie wohl verweist. Darauf wollen wir im folgenden Artikel eine Antwort geben.