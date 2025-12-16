Die sechsteilige ARD-Event-Serie "Mozart/Mozart" wagt einen ungewöhnlichen Blick auf das Phänomen Mozart - und rückt dabei eine von der Geschichte vergessene Frau ins Rampenlicht: Maria Anna Mozart (1751-1829), die ebenfalls hochbegabte ältere Schwester des weltberühmten Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Am 16. und 17. Dezember läuft die Serie ab 20:15 Uhr im Ersten. Alle Folgen sind auf ORF ON verfügbar und in der ARD Mediathek verfügbar. Neben Hauptdarstellerin Havana Joy (geb. 2000) als Maria Anna und Eren M. Güvercin (23) als Wolfgang Amadeus Mozart glänzt Verena Altenberger (38) in einer Rolle, die ihr besonders am Herzen liegt: Sie verkörpert die in Wien geborene französische Königin Marie Antoinette (1755-1793).

Eine Rolle von der geheimen Wunschliste Für die österreichische Schauspielerin ging mit diesem Engagement ein lang gehegter Traum in Erfüllung. "Es gibt Rollen, die kommen einfach genau zur richtigen Zeit. Ich musste diese Rolle einfach spielen, alles in mir hat danach geschrien", schwärmt Altenberger gegenüber dem Sender. Marie Antoinette habe auf ihrer "geheimen Bucket-List" gestanden - nun kann sie einen Haken dahinter machen. Die Zusammenarbeit mit Regisseurin Clara Zoë My-Linh von Arnim ("Die Zweiflers") bezeichnet die Schauspielerin als "Schauspielluxus-Zauber". Besonders der Humor der Serie habe sie überrascht: "Ich habe mir nach dem Lesen des Drehbuchs schon gedacht, das wird bestimmt - auch - lustig, aber wie verdammt komisch diese Royals sind, das hat sich erst durch die Arbeit mit der Regie ergeben."

Eine "klug-durchgeknallte" Königin In "Mozart/Mozart" ist Marie Antoinette alles andere als eine eindimensionale Figur. Die französische Königin "tanzt, trinkt und dominiert jeden Raum", so die Produktion. "Eine klug-durchgeknallte Marie Antoinette", beschreibt Altenberger ihre Rolle. Ihrem Bruder, dem habsburgischen Kaiser Joseph II., gespielt von Philipp Hochmair (52), will Marie Antoinette sich nicht unterwerfen. Doch hinter all der Lebenslust verbirgt sich große Verzweiflung... "Mein Herz hat sehr viel getanzt bei der Freiheit im Ausdruck, die ich im Spiel erleben durfte", erklärt Altenberger. Den freien Umgang mit dem historischen Stoff schätze sie besonders: "Gerade dieser Zugang lässt mich denken: Ich glaube, genau so war es!"

Opulentes Historiendrama mit modernem Twist Die Serie verbindet klassische Mozart-Musik mit modernen Klängen. Filmkomponistin Jessica de Rooij und das Electronica-Duo ÄTNA haben dafür eine einzigartige musikalische Sprache entwickelt. Das Szenenbild von Algirdas Garbačiauskas und die Kostüme der Emmy-nominierten Designerin Daiva Petrulytė, beide bekannt durch die Serie "Sisi", sorgen für die opulente Optik. Im Zentrum der Handlung steht Maria Anna Mozart, die in die Rolle ihres Bruders schlüpfen muss, um dessen Karriere und ihre eigene Zukunft zu retten. Dabei gerät sie in ein Netz aus royalen Intrigen - und ausgerechnet in die Arme von Mozarts italienisch-österreichischen Rivalen Antonio Salieri (1750-1825, gespielt von Eidin Jalali).