"Mozart/Mozart": Episoden-Guide und TV-Termine

Wolfgang Amadeus? Ja, klar! Maria Anna Mozart? Nie gehört! Das wird sich nun dank der sechsteiligen Serie "Mozart/Mozart" ändern. Die Koproduktion mit der ARD, dem ORF und der Dreaming Sheep Company wagt eine originelle, heutige Perspektive auf das Phänomen Mozart. Mozarts übersehene Schwester rückt ins Rampenlicht der Geschichte. Erzählt wird eine berührende, vielschichtige Geschwisterbeziehung, getrieben von Liebe, Rivalität und Rebellion – laut, farbenprächtig, emotional. Zwei Wunderkinder, die ihrer Zeit voraus sind, auf der Suche nach Freiheit, Individualität und Selbstbestimmung. Hier bieten wir euch einen Episoden-Guide zu der Event-Serie. Achtung: Etliche Spoiler sind enthalten!

Folge 1: Skandal

Montag, 15. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1 Nachdem Amadeus wegen seines wilden und respektlosen Verhaltens vom Salzburger Hof entlassen wurde, erwartet seine Schwester Maria Anna ein noch schlimmeres Schicksal: eine von ihrem Vater Leopold arrangierte Ehe. Um ihr gemeinsames Verderben abzuwenden, fliehen die Geschwister heimlich nach Wien, in der Hoffnung, Amadeus eine neue Anstellung am Hofe Kaiser Josephs II. zu verschaffen. Amadeus soll den Kaiser dort mit seinem Auftritt beeindrucken – doch am großen Abend findet Maria Anna ihn bewusstlos vor, weil er sich mit Drogen betäubt hat. Um beide zu retten, betritt sie selbst verkleidet als "Mozart" die Bühne.

Folge 2: Rivalin

Montag, 15. Dezember, 21.05 Uhr, ORF 1 Maria Annas Auftritt ist ein Triumph! Der Kaiser beauftragt "Mozart" mit der Komposition einer Volksoper, sehr zum Missfallen von Marie Antoinette, die wegen der Zuwendung ihres Bruders zum Volk den Niedergang der Monarchie und ihres eigenen Einflusses befürchtet. Die Euphorie der Geschwister währt jedoch nur kurz, denn Constanzes Mutter hat von der Affäre ihrer Tochter mit Amadeus Wind bekommen und wirft sie aus ihrer Pension. Das Trio findet Unterschlupf bei einer Truppe von Straßenmusikern. Salieri versucht verzweifelt, seine Position zu behalten: Er will Maria Anna bestechen, damit sie ihren Bruder zum Rücktritt überredet. Aber sie lehnt ab, da sie bereits die perfekte Idee hat – eine Oper in deutscher Sprache! Gerade als Amadeus zurückkehrt, um Wiedergutmachung zu leisten und dem Kaiser ihren Vorschlag zu unterbreiten, kommt es zur Katastrophe: Salieri hat ihre Idee gestohlen. Wütend fordert Amadeus ihn zum Duell heraus.

Folge 3: Fantasie

Montag, 15. Dezember, 21.55 Uhr, ORF 1 Constanze ist beim Duell versehentlich angeschossen worden. Nachdem er sich um sie gekümmert hat, wird Amadeus verhaftet. Als der Kaiser den Grund für das Duell erfährt, verkündet er einen öffentlichen Arien-Wettbewerb, um zu entscheiden, wer die Volksoper komponieren soll. Der Druck wird Amedeu zu viel und er versinkt immer tiefer in seiner Sucht. Sein Vater Leopold, der seine Kinder aufgespürt hat, lässt ihn in ein Sanatorium einweisen. In der Klinik verschlechtert sich Amadeus' Zustand und es wird ihm verboten zu gehen. Maria Anna hat keine andere Wahl, als seine Identität für einen weiteren Auftritt anzunehmen. Mit Elenora triumphiert sie über Salieri und wird vom Volk gefeiert. Doch als die Menge "Mozart" in die Luft hebt, steht sie kurz davor, enttarnt zu werden.

Folge 4: Feuerwerk

Mittwoch, 17. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1 Maria Anna entgeht knapp ihrer Entlarvung – nur um dann von der Königin in die Enge getrieben zu werden, die sie für Amadeus hält, den sie verführen will. Maria Anna schindet Zeit, indem sie ein betörendes Klavierstück spielt, bis endlich der Kaiser eingreift und seine Schwester vom Hof wirft. Die verzweifelte Königin offenbart den wahren Grund für ihre Rückkehr: Ihr Ehemann König Ludwig XVI. verlangt nach Jahren der Kinderlosigkeit einen Erben – gezeugt von einem Mann seiner Wahl. Aber sie hat sich für Amadeus entschieden! Constanze befreit Amadeus aus dem Sanatorium und muss sich mit der Wahrheit über seine Beziehung zur Königin auseinandersetzen.

Folge 5: Geister

Mittwoch, 17. Dezember, 21.05 Uhr, ORF 1 König Ludwig XVI. kommt nach Wien, um Marie Antoinette zurückzuholen. Entschlossen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, verführt sie Amadeus und bittet ihn, an ihren Hof in Frankreich zu kommen. Nachdem er sie zurückgewiesen hat, wendet sich die Königin an Salieri und bietet ihm einen Pakt an, um seinen Rivalen endgültig zu sabotieren. Der Kaiser sagt die Opern-Premiere ab und entlässt die Mozarts aus seinem Hofstaat. Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen den Geschwistern.

Maria Anna hat keine Wahl – sie willigt in die von ihrem Vater arrangierte Ehe ein. Mit gebrochenem Herzen flieht sie ein letztes Mal zu Salieri. Schließlich geben sie ihren Gefühlen nach – bis er gesteht, dass auch er die Probe sabotiert hat. Am nächsten Tag verlässt eine am Boden zerstörte Maria Anna mit Leopold Wien.

Folge 6: Licht

Mittwoch, 17. Dezember, 21.55 Uhr, ORF 1 Allein und voller Reue weist Amadeus die Königin zurück und bittet Constanze um Vergebung. Er schwört, Maria Anna zurückzuholen. Marie Antoinette, die keine andere Wahl hat, kehrt nach Frankreich zurück. Maria Annas Verlobter, Freiherr zu Sonnenburg, erkennt bei ihrer ersten Begegnung ihr Talent und willigt ein, die Verlobung zu lösen. Nach einer emotionalen Aussprache zwischen Maria Anna und Amadeus befreien sich die Geschwister aus Leopolds Kontrolle und schwören, einander wieder zu vertrauen. Unterdessen wird Salieri von Schuldgefühlen gequält, weil er seine große Liebe sabotiert hat. Er findet Maria Anna und verspricht ihr, alles zu gestehen, wenn er damit ihr Herz gewinnen kann. Zuletzt tritt Maria Anna ins Rampenlicht – ohne Verkleidung, ohne Maskerade. In einer triumphalen Darbietung verzaubert sie das gesamte Publikum mit ihrer Volksoper. Als die Mozarts sich Hand in Hand verbeugen, hat ihre Reise am kaiserlichen Hof gerade erst begonnen.

Wann ist "Mozart/Mozart" zu sehen? Der ORF zeigt den Sechsteiler "Mozart/Mozart" am Montag, dem 15. Dezember (Folgen 1–3), und am Mittwoch, dem 17. Dezember 2025 (Folgen 4–6), jeweils ab 20.15 Uhr in ORF 1. Die Folgen sind auch auf ORF ON verfügbar. Nach dem Start in der ARD Mediathek ist die Serie am 16. und 17. Dezember um 20:15 Uhr mit jeweils drei Folgen auch im Ersten zu sehen.