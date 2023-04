Harvey Keitel statt Nicolas Cage

Die Serie fungierte als offizielle Fortsetzung zu den beiden Kinofilmen "Das Vermächtnis der Tempelritter" (2004) und "Das Vermächtnis des geheimen Buches" (2007), in denen jeweils Nicolas Cage (59) die Hauptrolle innehatte. Unter anderem Harvey Keitel (83), der in beiden Filmen mitwirkte, legte in der Serie einen Cameo-Auftritt hin - und schürte damit die Hoffnung bei den Fans, dass bald auch Cage für einen kurzen Auftritt vorbeischauen könnte. Dieser Wunsch ist mit der Absetzung der Serie nun natürlich ebenfalls dahin.

Statt Cage hatte Nachwuchsschauspielerin Lisette Olivera (24) die Hauptrolle in der kurzlebigen Serien-Adaption inne, zum Cast zählte etwa auch Catherine Zeta-Jones (53) als Antagonistin.