Was hat dich an der Serie "Kitz" beziehungsweise an der Rolle der Vanessa gereizt?

Es war eine schöne Herausforderung, die so perfekt scheinende Fassade der Vanessa stückweise bröckeln zu lassen. Dass diese Frau, die auf den ersten Blick oberflächlich und eingebildet erscheint, vielschichtiger ist und reale Probleme hat, zeigt auf, wie wichtig es ist, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen und Menschen nicht nach Äußerlichkeiten zu beurteilen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt.

Vanessa ist Influencerin. Deine Meinung zu Social Media?

Ambivalent. Natürlich gibt es tolle Inhalte und kritische, politische Stimmen. Leider wird Social Media auf der anderen Seite als Werbemittel der Mode-, Fitness- und Schönheitsindustrie missbraucht. Wir konsumieren täglich so viel Müll, was wir nicht alles brauchen, um schöner, jünger und erfolgreicher zu sein. Es ist reine Geldmacherei. Also ein sehr kapitalistisches, manipulatives Medium.

Das unrealistische, oft operierte, zugekleisterte Schönheitsideal, das verherrlicht wird, ist sehr problematisch, wenn sich junge Menschen damit vergleichen und sich Druck machen, genauso aussehen zu müssen oder den gleichen materiellen Reichtum zu besitzen, um in der heutigen Welt zu gelten. Ich denke, Social Media macht abhängig und ist ungesund – ich bin aber natürlich leider genauso betroffen.