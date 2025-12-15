Er bekam wegen Mordes lebenslange Haft, galt später nach vielen Jahren Gefängnis als resozialisiert, kam frei und wurde als Autor in Österreich zur Berühmtheit. Dann tötete er wieder und wurde zum Zentrum eines internationalen Katz-und-Maus-Spiels. Die dreiteilige Doku-Serie "Vienna Killing: Die Unterweger Story" über Österreichs berühmtesten Serienkiller Jack Unterweger startet am 18. Dezember exklusiv auf Sky und WOW .

Aus der Perspektive von Jack Unterwegers Freundin

Wien, Anfang der 1990er Jahre: Bianca begegnet Jack Unterweger in einer Bar - zu einer Zeit, in der er als Paradebeispiel gelungener Resozialisierung gefeiert wird. In den 1970er Jahren war Unterweger wegen des Mordes an einer jungen Frau zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Im Gefängnis begann er zu schreiben. Sein autobiografischer Roman wurde nicht nur publiziert, sondern auch verfilmt, woraufhin sich die österreichische Literaturszene und die High Society für ihn starkmachten.

Nach seiner Entlassung im Mai 1990 tritt er in Talkshows auf und schreibt für Magazine. Zeitgleich verschwinden in mehreren Städten Frauen, meist Sexarbeiterinnen. Hat Unterweger sie ermordet? Die Ermittler stehen unter Druck, die Öffentlichkeit glaubt an Unterwegers Unschuld. Auch Bianca, die zu seiner Freundin wird, ist überzeugt von seiner Rehabilitierung. Dann werden die Indizien immer belastender und Unterweger muss fliehen. Bianca begleitet ihn auf der Flucht nach Miami, verteidigt ihn - bis sie in seiner Wohnung auf belastende Dokumente stößt.

Die dreiteilige Dokumentation erzählt ihre emotionale Reise zwischen Liebe, Verrat und Wahrheit - und beleuchtet die spektakuläre Geschichte eines der berüchtigtsten und verrufensten Serienmörders im deutschsprachigen Raum.