VIENNA SHORTS: "Wir müssen das Kino als Kunstform stärken"

Zum Schluss darfst Du einen Wunsch an die österreichische Filmlandschaft richten.

Die Frage ist ob dieser Wunsch an die FilmemacherInnen oder an die GeldgeberInnen gerichtet ist...

Das darfst Du Dir aussuchen!

Dann vielleicht an Beide. Einerseits, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass ich einen Film nicht nur für mich selber mache, sondern dass schon viel früher als es jetzt der Fall ist an eine Verwertung gedacht wird. Ich glaube, das würde helfen, viele Enttäuschungen zu vermeiden. Deswegen veranstalten wir dieses Jahr beim Festival einen Workshop mit Experten von New Europe Filmsales und Some Shorts, die verschiedenste Festivalstrategien im Auge haben. Es gibt auch bei den Fördergebern sehr wenig Bewusstsein dafür, dass die Verwertung ein wesentliches Feld ist und auch gefördert gehört. Wenn man produzierte Filme nicht ordentlich präsentieren kann, wird man es nicht schaffen, eine Branche zu stärken. Dann muss man sich auch nicht wundern, dass der österreichische Film einen Marktanteil von 2% hat. Ich muss dazusagen, dass es bei uns jedes Jahr die Frage ist, ob wir das Festival wieder machen können oder nicht, weil wir es uns in dieser Form eigentlich nicht leisten können, was wir hier tun. Das ist ein großer Wermutstropfen in dieser ganzen Situation. Wir erhalten international große Anerkennung, die sich aber auf lokaler Ebene in keiner Weise wiederspiegelt.