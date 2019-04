Vienna Shorts: Erster Blick ins Programm

Die 32 Filme im internationale Wettberweb "Fiction&Documentary" kommen aus 20 unterschiedlichen Ländern. In den sechs je 90 Minuten langen Kurzfilmblöcken sind internationale Kurzfilmhits wie "Our Song to War" oder "Swatted" vertreten und feiern im Rahmen des VIS ihre Österreich-Premiere. Die Programmiererinnen setzen bei der Filmauswahl bewusst auf Innovation - "Sei es ein junger Blick oder ein arrivierter, die internationale Wettbewerbsauswahl für Kurzspiel­- und Kurzdokumentarfilm lebt von der vibrierenden und experimentierfreudigen Mischung, nicht der künstlichen und selbstreferentiellen Hierarchie."

Animation & Avantgarde