Vor den Vorhang wurde Ruiz-Witwe Valeria Sarmiento geholt. Die 75-Jährige Regisseurin und Cutterin ist in der Retrospektive mit einigen Filmen als Co-Regisseurin vertreten und schnitt rund zwei Drittel der Filme ihres Mannes, zeigte bei der Viennale aber mit "Un sueno como de colores" (A dream as in Colours") und "Huellas" (Traces") auch zwei eigene Filme. An "À la recherche du temps perdu" sei sie zwar nicht beteiligt gewesen, sagte sie, sei aber überzeugt: "Er hat einen guten Job gemacht, vor allem bei der Aufgabe, Zeit aus dem Roman auf die Leinwand zu transferieren."

Wie aus der Zeit gefallen wirkte dann auch der Film, der 1999 bei den Filmfestspielen von Cannes seine Premiere feierte. Ruiz setzte auf breiteste Opulenz. Starparade und Ausstattungsorgie sorgen dafür, dass er sich dem vertrackten Seelenleben der vielen Protagonisten einer untergehenden Gesellschaft vor allem über das Äußere nähert und so ein Paradoxon schafft: einen nicht oberflächlichen Film über die Oberflächlichkeit.