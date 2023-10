Viennale 2023: 5 Geheimtipps, die Ihr nicht verpassen solltet!

Kuru Otlar üstüne (Auf trockenen Gräsern)

Was den Plot angeht, hat Nuri Bilge Ceylans neues Dreieinhalb-Stunden-Epos, wie man es gewohnt ist vom türkischen Regisseur, nur wenig zu bieten: Es geht um ein Trio von Lehrer:innen, die jeweils unterschiedlich mit ihren staatlich verordneten Stellungen in der tiefen Provinz hadern, während sie in abwechselnden Konstellationen herumsitzen und reden.

Aber das, was sich in den langen, mäandernden Dialogen ereignet, ist an Story- und Nuancenreichtum unerreicht. Die zwei Männer des Trios entlarven sich als nicht immer ganz sympathisch, während die Frau sich als die Kluge und Überlegene erweist – gespielt von Merve Dizdar, die in Cannes prompt als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde.

