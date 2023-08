"Jeder war ein wenig in Panik"

Keough ziert die September-Ausgabe der Zeitschrift, die ab 15. August erhältlich sein wird. In einem Interview dazu erzählte sie, dass der Tod von Lisa Marie Presley zu "viel Chaos" in der Familie geführt habe. "Alles fühlte sich an, als ob der Teppich herausgerissen worden wäre und der Boden unter uns weggeschmolzen wäre." Sie schilderte weiter: "Jeder war ein wenig in Panik, weil er nicht verstehen wollte, wie es weitergeht, und es hat nur eine Minute gedauert, bis man die Einzelheiten der Situation verstanden hat, weil sie kompliziert ist."

Sie fuhr fort: "Wir sind eine Familie, aber unsere Familie hat auch eine große geschäftliche Seite." Denn das Erbe von Kultsänger Elvis ist gewaltig, es geht um viele Millionen US-Dollar. Es ist das erste Interview, das Keough seit der Einigung mit ihrer Großmutter gibt. Am Dienstag (8. August) kündigte "Vanity Fair" die September-Ausgabe auf Instagram an.