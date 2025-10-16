Viennale 2025: ORF-Schwerpunkt zum Filmfestival

Vom 16. bis 28. Oktober 2025 läuft die 63. Ausgabe des Wiener Filmfestivals. Die Viennale geht in fünf Festivalkinos über die Bühne, doch auch der ORF lässt sich dieses große cienastische Event nicht entgehen. Abgesehn von aktueller Berichterstattung gibt es dann zum Festivalhöhepunkt eine "Lange Nacht der Viennale“ - unter anderem mit zwei Doku-Premieren und einem "Viennale Spezial".

Am Montag, dem 27. Oktober , geht es ab 23.15 Uhr mit "Lange Nacht der Viennale" los. Den Auftakt bildet das traditionelle "Viennale Spezial" , gefolgt von den TV-Premieren zweier vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Produktionen: dem im Vorjahr bei der Viennale gelaufenen Dokumentarfilm "Dear Beautiful Beloved" (23.45 Uhr) von Juri Rechinsky über soziale Aspekte des Kriegsalltags im Hinterland der Ukraine und Nathalie Borgers Doku "Nach der Flucht – The Remains" (1.20 Uhr) über die Flüchtlingskrise sowie deren Opfer und Hinterbliebene.

Weitere Viennale-Programmpunkte auf ORF

In ORF III widmet sich am Freitag, dem 17. Oktober, ein "Kultur Heute Spezial" (19.40 Uhr) der am Vortag stattfindenden Eröffnung, darüber hinaus berichtet das werktätliche Magazin regelmäßig über das Festivalgeschehen. Am Dienstag, dem 28. Oktober, zeigt ORF 1 "Waren einmal Revoluzzer" (0.50 Uhr) von Johanna Moder (heuer mit "Mother’s Baby" im Viennale-Programm) als Dacapo.

Die ORF-Radios, das ORF.at-Netzwerk inklusive ORF ON, wo eine Videokollektion mit preisgekrönten Filmen zur Viennale und das aktuelle Fernsehprogramm rund um das heurige Festival (sofern die entsprechenden Online-Lizenzrechte vorhanden sind) zum Streamen zur Verfügung gestellt werden, und der ORF TELETEXT widmen sich ebenfalls wieder dem Festival.