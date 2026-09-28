Eröffnet wird die 64. Viennale am Donnerstag, den 22. Oktober, mit FOREVER…FOREVER des österreichischen Filmemachers Johann Lurf. Der 21-minütige Film wird im Gartenbaukino im 70mm-Format projiziert und steht in der Tradition eines außergewöhnlich vitalen österreichischen Kurz- und Experimentalfilmschaffens, das international seit Langem wichtige Impulse setzt.

Im Rahmen der traditionellen Abschlussgala am Dienstag, den 3. November zeigt die Viennale WIENER BLUES: THE LONELIEST MAN IN TOWN von Tizza Covi und Rainer Frimmel. Im Zentrum des Films steht die Wiener Blues-Legende Al Cook, der an diesem festlichen Abend im Gartenbaukino auch zu Gast sein wird.