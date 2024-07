Dritte Staffel von "Vikings Valhalla" bei Netflix

Der Berliner Altpfarrer Bernhard Lütkemöller synchronisiert im Ruhestand den Papst - in der Netflix-Serie "Vikings: Valhalla". Er sei durch Zufall an den Job gekommen, sagte der 70-Jährige am Montag der deutschen Katholischen Nachrichten-Agentur. Die Tonstudios lägen neben seinem Seniorenstift in Berlin. Weil er sich für die Studiotechnik interessierte, habe er eines Tages seine Visitenkarte dort abgegeben, um sie bei Gelegenheit besichtigen zu dürfen.