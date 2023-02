"Vikings: Valhalla" Staffel 3: Teaser-Trailer zeigt neue Location

Florian Muntenau wird zum Feldherren

Laut "Deadline" wird die kommende Staffel durch einen schwergewichtigen Neuzugang bereichert: Die historisch verbürgte Gestalt des byzantinischen Generals George Maniakes soll nämlich durch Florian Muntenau dargestellt werden. Man kennt diesen Schauspieler bereits aus "Creed 2" oder dem MCU-Spektakel "Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings".

Sich die richtigen Muskeln für seine Rolle anzutrainieren, dürfte ihm nicht schwerfallen, da er Workouts gewöhnt ist, wie dieses Video von 2021 zeigt: