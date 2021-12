Kampf ums Überleben

Die neue Serie ist im frühen 11. Jahrhundert angesiedelt und konzentriert sich erster Linie auf den Entdecker Leif Eriksson (Sam Corlett aus "Chilling Adventures of Sabrina"), seine Schwester Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson aus "The Witcher") und den nordischen Prinzen Harald Sigurdsson (Leo Suter).

Netflix hat in einer Presse-Aussendung angekündigt, dass es darum geht, wie sich "all diese Männer und Frauen bei ihrem Kampf ums Überleben in einer sich ständig wandelnden Welt völlig neue Wege ebnen".