Nun hat also Visions (Paul Bettany) aufregende Jagd nach seiner Identität ein Ende gefunden und uns dennoch mit ein paar offenen Fragen zurückgelassen. Zunächst hielt sich ja der Android aus diesem „WandaVision“-Sequel bloß für eine Kopie des „richtigen“ Vision, doch dann entdeckte er, dass er tatsächlich der einzig wahre Vision ist. Für neue menschheitsbedrohende Probleme sorgte erneut Ultron (James Spader), denn in der achten und letzten Episode mit dem Titel „Forever“ spitzte sich die Lage dramatisch zu. Wir wollen uns daher dieses Ende näher ansehen und dann auch noch einen Blick auf die beiden Post-Credit-Szenen von „VisionQuest“ werfen.

Ein menschlicher Überraschungs-Bösewicht Als große Überraschung begann die Folge mit einer Enthüllung: Hinter Ultron steckte ein menschlicher Bösewicht - Virgil Horton, der Enkel von Phineas Horton, dem Urvater der KI. Er will nun Visions Erinnerungen löschen und dessen Körper als Gefäß für seinen eigenen Geist verwenden, um wieder mit seiner verstorbenen Frau vereint zu sein, die in seiner Schöpfung Jocasta (T’Nia Miller) weiterlebt. Außerdem plant er, mit seinen Nanobots die Kontrolle über die Menschheit zu übernehmen. Doch seine Geschöpfe stellen sich gegen ihn und er wird durch Ultron regelrecht zerquetscht. Dabei erleidet aber auch Jocasta eine tödliche Verletzung und von Trauer überwältigt, lässt Ultron nun die Nanobot-Armada auf London los. Es bleiben Vision und seinen Verbündeten nur wenige Minuten, um die Katastrophe von Londons Bevölkerung abzuwenden.

Wie stimmt Vision Ultron um? Vision wählt eine scheinbar verrückte Lösung: Er versetzt sich und Ultron in ein Sitcom-Setting („WandaVision“ lässt grüßen), um seinen „Vater“ umzustimmen. Auch die KI-Helfer F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., D.U.M.-E, U sind zur Stelle, doch Ultron trickst sie alle aus und bringt auch Paladin, Tommy und Lisa unter seine mentale Gewalt. Vision verfolgt aber noch einen anderen Plan: Durch das Herunterfahren ihrer beiden Kerne will er sich und Ultron auslöschen. An der Schwelle des Todes bricht Ultron tatsächlich seine London-Invasion ab. Mit den Worten „Ich hing an Fäden, doch jetzt bin ich frei“ löst er sich auf und verschwindet.

Billy und Tommy vereint Auch Vision scheint nun endgültig tot zu sein, denn Tommys verzweifelte Wiederbelebungsversuche scheitern an mangelnder Kraft. In diesem Moment kommt aber sein verloren geglaubter Bruder Billy an und vereint schaffen sie es, Vision wieder ins Leben zurückzuholen. Durch die Serie „Agatha All Along“ wurden wir ja schon darüber aufgeklärt, was es mit Billy und Tommy auf sich hat: Nachdem Scarlet Witch in „WandaVision“ ihren Hex beendet hatte, wurden die Seelen ihrer beiden Kinder in zwei andere Jungen übertragen, die bei einem Autounfall bzw. durch Ertrinken ums Leben gekommen waren.

Ultrons Rückkehr „VisionQuest“ zeigt uns zuletzt noch, welche Zukunftspläne die Hauptfiguren haben: Paladin und E.D.I.T.H. arbeiten jetzt mit Lisa und Tommy zusammen, um Menschen in Not zu helfen. Vision nimmt Abschied von seinem Rückzugsort im Quantenhaus, doch als er es gerade verlassen hat, klingelt das Telefon und er kehrt zurück, um den Anruf entgegenzunehmen. Tatsächlich spricht er nun mit Ultron und wir erfahren, dass Vision genau gewusst hat, dass nicht alle Nanos des großen Gegners ausgelöscht wurden. Vision will Ultron nämlich eine zweite Chance zugestehen. Ultron kündigt an, seine neue Freiheit nicht alleine genießen zu wollen. Dieser Satz dient zugleich als Überleitung zur ersten Post-Credit-Szene: Dort steht Ultron nämlich am Fenster und hält gedankenverloren ein Laufwerk mit Jos Programmdateien in der Hand. Er scheint eine Entscheidung zu treffen, was natürlich auf seine Absicht hindeutet, Jocasta erneut zurückzuholen.

Wandas Schicksal Die zweite Post-Credit-Szene ist noch aufregender: Wir bekommen noch einmal mit, wie Wanda am Ende von „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ unter den Gebäudetrümmern begraben wird. Nun geht diese Szene aber weiter, denn die Gesteinsmassen heben sich und eine befreite Wanda sieht eine dunkle Figur über sich, bei der es sich eindeutig um Doctor Doom handelt, der verkündet, auf ihre Hilfe angewiesen zu sein. Hier wird somit eine wichtige Verbindung zu „Avengers: Doomsday“ angebahnt. In dem kommenden MCU-Kinospektakel treffen also Vision und Wanda zweifellos wieder aufeinander, doch die beiden könnten dabei auf gegnerischen Seiten stehen.