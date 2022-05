Elizabeth Olsen über Wandas Zukunft

Im Rahmen der ausführlichen Promo-Tour zu "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" machte sich auch Wanda-Darstellerin Elizabeth Olsen Gedanken über ihre Zukunft im MCU.

"Es ist seltsam, dass ich erwarte, zurückzukehren, aber niemand hat mir gesagt, dass ich irgendetwas tue“, sagte sie ebenfalls in einem "Variety"-Interview. "Aber ich gehe davon aus, dass sie wollen, dass ich zurückkehre. Ich weiß nicht, in welcher Funktion, aber ich hoffe, ich bin zurück. Ich hoffe, denn man kann auch mit etwas anderem Spaß haben. Wohin gehen wir? Ich habe das Gefühl, dass wir bereits so viel mit ihr gemacht haben. Es waren wirklich ein paar wilde Jahre mit ihr.“



