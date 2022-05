"Viva La Diva": Neue RTL-Promi-Rateshow mit Tim Mälzer

"Woche der Vielfalt" bei RTL

Demnach werden mehrere prominente Männer in der Show "ein spektakuläres Drag-Over" erhalten und sich in "atemberaubende Queens" verwandeln. Jorge González (54), Jana Ina Zarrella (45), Olivia Jones (52) und Tahnee (30) rätseln dann in zwei Panel-Teams, wer sich unter den Drag-Kostümen verbergen könnte.