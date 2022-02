"Kühlschrank öffne dich!": Neue Kochshow ab April auf Sat.1

Sat.1 startet eine neue Kochshow. Am 7. April feiert "Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis" seine Premiere. Die Sendung basiert auf der kanadischen Erfolgsshow "Fridge Wars". Profikoch Alexander Kumptner (38) und "The Taste 2021"-Finalistin Hanna Reder treten darin gegen wechselnde Profikoch-Duos an.