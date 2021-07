Von und mit Lin-Manuel Miranda

Hier ist nicht nur Lin-Manuel Mirandas Musik präsent, sondern das amerikanische Multi-Talent leiht der tierischen Hauptfigur auch die Stimme und interpretiert so stilecht seine eigenen Songs.

Regie führte der Oscar-nominierte Kirk DeMicco ("Die Croods"). Das Drehbuch verfasste er in Gemeinschafts-Arbeit mit Quiara Alegria Hudes, von dem auch das Skript zu Mirandas aktuellem Sommer-Musical "In The Heights" stammt.

"Vivo" ist ab 6. August auf Netflix verfügbar.