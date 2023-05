"Vor wem laufen wir eigentlich davon?": Kommt Staffel 2?

Wird die türkische Netflix-Serie fortgesetzt?

Bisher wurde "Vor wem laufen wir eigentlich davon?" noch nicht um eine weitere Staffel verlängert, doch wir Fans sollten uns in Geduld üben. Netflix braucht in letzter Zeit generell länger bei solchen Entscheidungen. Dass die türkische Serie noch keine zweite Staffel erhalten hat, bedeutet also erst mal nicht besonders viel.