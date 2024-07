Antony Starr als Homelander in "The Boys"

Oh, Boys! Die Ereignisse überstürzen sich zum Finale der vierten Staffel von "The Boys". Daher wollen wir für euch noch einmal die wichtigsten Entwicklungen zusammenfassen, das Ende erklären und andeuten, welche Ausblicke auf die fünfte Staffel möglich wurden. Alles beginnt in dieser achten und letzten Staffel-Episode unglaublich romantisch: Ex- Starlight Annie und Hughie haben endlich den Schritt gewagt und Verlobung gefeiert, während im TV die beunruhigenden Nachrichten über den derzeitigen Weltzustand laufen. Doch leider ist das alles eine Illusion, denn die echte Annie wird gerade gefangen gehalten, hat ihre Kräfte verloren, und eine Gestaltwandlerin nimmt ihren Platz ein.

Homelander wird noch gefährlicher Das tödliche Virus soll von Frenchie endlich hergestellt werden, um Homelander ein für alle Mal ausschalten zu können. Dieser Superheld mit der gefährliche Ego-Schwellung wurde ja in dieser Staffel noch unberechenbarer, hat seine ehemaligen Zieheltern aus dem Labor niedergemetzelt und ist in eine immer isoliertere Position geraten, da sich sein Sohn Ryan wieder von ihm losgesagt hat, die superschlaue Sage gefeuert wurde und der für loyal gehaltene Freund A-Train als ein Verräter entlarvt wurde, der für das Team Butcher arbeitet. Dafür hat sich die rechtpopulistische Firecracker bei ihm eingeschleimt, weil sie seine besonderen Vorlieben und Bedürfnisse nach mütterlicher Geborgenheit kennt.

Anschlag auf einen Präsidenten durch Gestaltwandlerin In einer öffentlichen TV-Sendung deckt Homelander nun das große Geheimnis der künftigen Vizepräsidentin Victoria Neuman auf, indem er sie als Superheldin outet. So macht er Nägel mit Köpfen, will Neuman als Präsidentin sehen und den angehenden Präsidenten Singer ermorden lassen. Außerdem gibt er eine Todesliste aus: Alle, die zu viel über seine Pläne wissen, sollen noch im Lauf desselben Tages eliminiert werden. Auch Ashley, Homelanders Sekretärin, landet auf dieser Liste, worauf sie sich in Panik das Superheldenserum Compound V spritzt – eine Transformation setzt ein, aber wir sehen nicht genau, was mit ihr passiert. Präsident Singer soll vom Butcher-Team beschützt werden, und Hughie erkennt plötzlich durch einen bestimmten Satz, den die falsche Annie sagt, sowie durch ihren Schweißausbruch, dass er die Gestaltwandlerin vor sich hat. Es kommt zu einem Gemetzel, bei dem alle Sicherheitsbeamten getötet werden. Kimiko versucht erfolglos, die Übeltäterin aufzuhalten, doch dann taucht die echte Annie auf und erledigt "sich selber". Das Attentat auf Singer konnte also vereitelt werden.

Butcher wird immer radikaler Butcher steht nun nahe an der Schwelle des Todes (eigentlich liegt er ja eher in einem Krankenhausbett) und wird von seinem imaginären Freund Joe (Jeffrey Dean Morgan) nach wie vor zu extremen Entscheidungen angestachelt. Aber sein Stiefsohn Ryan kehrt zu ihm zurück und erfährt nun die Wahrheit über Homelanders schreckliche Taten. Doch der Junge kann nicht akzeptieren, dass er sich seinem Vater entgegenstellen soll, um ihn auszuschalten. Als er davonstürmt, tötet er unabsichtlich seine "Tante" Grace. So wird Butcher dazu gebracht, wieder auf Joe zu hören und radikalisiert sich. Victoria hat inzwischen erkannt, dass sie als Präsidentin nur eine Marionette Homelanders wäre und nimmt mit Hughie Kontakt auf, weil sie aussteigen will und ihre Tochter beschützen. Bei einem Treffen mit dem Team betritt unerwartet Butcher den Raum und verfolgt seinen Grundsatz "Keine Deals". Mit Tentakeln, die aus seiner Brust wachsen, greift er Victoria an, zerreißt ihren Körper in der Luft und nimmt das Virus an sich.

Sage hat die Fäden gezogen – Homelander kommt an die Macht Zuletzt taucht Sister Sage wieder auf und obwohl es für Homelander so aussieht, als wäre der große Plan gescheitet, erfährt er nun von ihr, dass alles genau so läuft, wie sie es vorgesehen hatte. Singer wird wegen vorgeblicher Anstiftung des Mordes an Neuman verhaftet, und der Nachfolger des Präsidenten ruft das Kriegsrecht aus, macht Homelander zu seiner rechten Hand und unterstellt ihm alle Superhelden. Der Psychopath im Heldenkostüm kündigt an, alle sogenannten Starlighter zu jagen und erklärt, dass soeben ein neues Zeitalter der Superhelden begonnen habe: sie werden eine Armee bilden, um alle "Verräter" aus der Regierung und von den Straßen zu entfernen: "Wir werden euch jagen - ich werde euch jagen." Hughie und seine Freunde tauchen nun mit falschen Pässen unter, aber es gibt auch ein erfreuliches Ereignis, denn Annie erkennt, dass sie ihre Kräfte wieder zurückgewonnen hat. Doch dann werden sie alle angegriffen – darunter von Cate Dunlap und Cindy, die wir aus der Spin-off-Serie "Gen V" kennen – und ausgeschaltet. Annie, die wieder zu Starlight geworden ist, kann sich durch einen Senkrechtstart in den Himmel als Einzige dem Angriff entziehen und entkommt, während die anderen inhaftiert werden. Cate hat Frenchie durch ihre Überredungskünste dazu gebracht, ihr willenlos zu folgen.

Ende, Mid-Credit-Szene und Ausblick auf Staffel 5 Während Firecracker im TV vor Rührung über die schöne neue Zukunft unter Homelanders Herrschaft in Tränen ausbricht, rast Butcher nachts im Auto dahin, die Spitze mit dem Virus und sein Alter Ego John im Blick. Der Abspann erfährt dann noch eine Unterbrechung durch eine Mid-Credit-Szene: Homelander wird vom neuen Präsidenten in einen unterirdischen Bunker geführt, wo Soldier Boy, sein leiblicher Vater, in einem Tank gelagert ist. Am Ende von Staffel 3 wurde er ja wieder in Gewahrsam genommen und ruhiggestellt. Was erwartet uns in der kommenden fünften und letzten Staffel? Sage wird bestimmt wieder mitmischen, denn sie hat angekündigt, dass Homelander sie noch brauchen werde und Andeutungen über eine "Phase zwei" gemacht.

Die Handlungsstränge von "Gen V" und "The Boys" münden nun offenbar ineinander.

Victorias Tochter hat zuletzt das Red River Institute, eine Einrichtung für elternlose Supes, betreten. Auch ihre weitere Entwicklung muss noch erzählt werden.

Das Wiederauftauchen von Soldier Boy bedeutet für Homelander wohl ein Problem.

Sein Sohn Ryan sucht garantiert ebenfalls eine Konfrontation mit dem übermächtigen Vater und kann ihm gefährlich werden.

Butcher wird weiterhin mit seiner dunklen Seite kämpfen, die derzeit die Übermacht gewonnen hat.

A-Train hat sich in der letzten Folge rar gemacht, doch auch er wird sicher im Kampf gegen Homelander eine zentrale Rolle spielen.

Und Ashley muss sich endlich in ihrer neuen transformierten Gestalt zeigen.

Wo ist "The Boys"-Staffel 4 zu sehen? Alle vier Staffeln von "The Boys", sowie die Spin-off-Serie "Gen V" sind auf Amazon Prime Video zum Streamen verfügbar.